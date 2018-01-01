كافيه البنات دينا الشربيني بملابس مثيرة بصحبة عمرو دياب في أحدث صورة لهما

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة للنجم عمرو دياب بصحبة الفنانة دينا الشربيني، في الساحل الشمالي.

وظهرت "دينا" بـ"أزياء بحر" مكونة من قطعتين، وهما "استومك قصير" و"شورت"، يحملان اللون الأصفر، المزين بنقوش ذات ألوان متعددة، فيما ظهر "الهضبة" بـ"تيشرت" أبيض و"شورت جينز"، أثناء احتضانه لها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الخاتم اللي في إيدك الشمال ده دبلة جوازكم؟". "عمرو دياب مش بيظهر في مكان إلا وهي معاه". "أحلى حاجة فيك يا هضبة إنك مش بتخبي حبك".

وحضرت الشربيني، منذ أيام، حفل زفاف الفنان محمد إمام، الذي أحياه "الهضبة"، وغنى فيه عددًا من أغنيات ألبومه الجديد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، كما ظهرت خلال حفل غنائي خاص له بالساحل الشمالي منذ 3 أيام.

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