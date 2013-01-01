كافيه البنات تقى هشام صاحبة "برونزية أفريقيا" للكاراتيه: "كنت واثقة إني هجيب الميدالية"

وقفت على الرقعة الزرقاء مرتدية بذلتها البيضاء مزينة بحزامها الأحمر، فالفوز بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا كان هدف تقى هشام، بطلة المنتخب القومي للكاراتيه، الذي راودها منذ أن خطت قدماها إلى دولة روند، أجرت تدريباتها اللازمة التي أهلتها للمنافسة بقوة والتتويج بالميدالية الذهبية بعد أن تغلبت على بطلة ناميبيا في النهائي.

ففي صباح أول أمس كانت تقى، ابنة الـ17 عامًا، على موعد مع المباراة النهائية ببطولة أفريقيا تحت سن الـ18 عام المقامة في روندا، بعد أن استطاعت الفوز على لاعبي جنوب أفريقيا والجزائر بنتيجة 5 مقابل لا شئ.

روت بطلة أفريقيا للكاراتيه لـ"هن" تفاصيل يوم المسابقة الذي لا يختلف شيء عن سابقيه من أيام البطولة سوى أنها اهتمت بنظامها الغذائي والتدريبات اللازمة لاستقبال المباراة النهائية بقوة وحماس زائد، مع التزامها بأداء فريضة الصلاة في معادها وترديد الأذكار التي دائمًا ما تسبشر بها خيرًا "طول ما أنا فاكرة ربنا هيفتكرني وهيكون معايا".

حالة من الرهبة والخوف سادت اللحظات الأولى من المباراة النهائية لكن ما إن وقفت تقى على رقعة المباراة بثبات انفعالي تبدلت الأجواء إلى التحدي "كنت حسا إني رايحة أجيب الميدالية بتاعتي، وكنت واثقة من ربنا أنه مش هيخذلني".

فرحة وسعادة بالغة انتابت بطلة الكاراتيه لفوز أضافته إلى مشوارها في رياضتها المفضلة التي بدأتها منذ أن كانت في عمر الرابعة "من صغري وأنا بحب الكاراتيه".

ومع حلول عام 2013 الذي كان بمثابة بداية انتصارات متوالية حققتها تقى في بطولات الجمهورية للكاراتيه حتى عام 2017 الذي شهد أيضًا فوزها بالمركز الأول في بطولة البحر المتوسط.

لم يتوقف طموح اللاعبة الشابة عند بطولة أفريقيا لتتجه أنظارها إلى بطولة العالم التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال عام 2020 "حلم حياتي أفوز في بطولة طوكيو".

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