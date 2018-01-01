كافيه البنات "بكره الرجالة" جروب سري للنساء.. والأدمن: أغلبنا متزوجات و"كشف هيئة" للمنضمات

لأن عالم النساء ملئ بالكثير من التفاصيل والأسرار التي لا تنتهي، تنتشر بين الحين والآخر موضة أو "تقلعية" بينهن، وخلال الأيام القليلة الماضية، أثارت مجموعة "بكره الرجالة"، أحدث جروبات الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلًا كبيرًا، إذ ضم عددًا ضحمًا من السيدات والفتيات؛ بهدف تفريغ شحنة الغضب من شركاء حياتهن، والحديث عن شكواهن من سلوكيات وتصرفات الرجال.

"تفريغ طاقات الغضب والحديث عن ما يضايقهن على مدار اليوم"، هدف المجموعة التي أُنشأت منذ نحو خمسة أيام، وضمت أكثر من 17 ألف عضو، بحسب رحاب –اسم مستعار- أدمن الجروب، قائلة: "أيوه بنكره الرجالة.. وأغلبنا متزوجين ومرتبطين.. بدل ما نفضل نشحن في نفسنا.. آدينا بنخرج طاقة الغضب في الجروب ومنها بنضحك ونتسلى".

وتابعت أن "بعض الشباب تمكن من الانضمام إلى الجروب عبر حسابات وهمية، وسادت حالات السخافة والمضايقات على عضوات المجموعة، فضلًا عن تهديد البعض لهن". وعن طريقة الانضمام تؤكد أنها تجري ما اسمته بـ"كشف هيئة"، يجري خلاله طرح مجموعة من الأسئلة على الراغبات في الانضمام، والتحدث صوتيًا إليهن؛ للتأكد من هويتها الجنسية.

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