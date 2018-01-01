أحضان رئيسة وزراء كرواتيا "مرحتش هدر".. مودريتش يفوز بجائزة "يويفا"

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مودريتش ورئيسة كرواتيا

كتب: آية أشرف -

منذ: 1 ساعة

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حصل لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، على جائزة أفضل لاعب وسط وأفضل لاعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ قليل، خلال حفل "يويفا" للأفضل بأوروبا.

وساهم الكرواتي في تتويج فريقه ريال مدريد باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن صعوده بالمنتخب الكرواتي بنهائي كأس العالم أمام فرنسا، وكان حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال مُنافسات كأس العالم روسيا 2018، بسبب اللقطات التي جمعت بينه وبين كوليندا جرابار، رئيسة كرواتيا بالمونديال. 

وبدت لقطاتهما سويًا تُلفت الانتباه بين الحين، والآخر، فحرصت رئيسة كرواتيا زيارة اللاعبين بغرفة الملابس الخاصة، عقب كل مُباراة وعلى رأسهم "مودريتش" لتهنئتهم بالفوز، الأمر الذي التقطته عدسات وسائل الإعلام الغربية.

 

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الكرواتي، أمام نظيره الفرنسي بنهائي كأس العالم، حرصت "جرابار" على تجفيف دموع  اللاعب أمام الجميع، من خلال عناقها له لمواساته، والحديث معه قبل أن يتسلم جائزة أفضل لاعب بالمونديال. 

 

 

 

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