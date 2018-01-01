هو "الزواج الثاني سعادة" يتصدر "تويتر".. وشوقي عبداللطيف: "التعدد ليس الأصل في الإسلام"

تصدر "هاشتاج" بعنوان "زواج الثانية سعادة مرة ثانية"، قائمة "الهاشتاجات" الأعلى تداولا حول العالم بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدد تغريدات تجاوزت 35 ألفًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول عدد من النشطاء آرائهم حول الزواج الثاني، إذ أشار البعض إلى استحالة إقدامهم على الزواج مرات متعددة، لرغبتهم في الاكتفاء بزوجة واحدة، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: "اللهم ارزقنا الأولى هذه هي كل السعادة"، "أكيد الزواج مرة ثانية سعادة مره ثانية.. لكنها سعادة مؤقتة سريعا ما تذهب ويأتي بعدها كثير من المشاكل والأوجاع التي لا تحتمل والتي سوف تؤدي إلى طلاق أحدهم".

وأعرب آخرون عن تأييدهم لتعدد الزوجات بالشروط، التي حددتها الشريعة الإسلامية، وليس في المطلق، فكتب حساب باسم أيمن: "إذا بتعدلوا بينهن ما يخالف تزوجوا 4، لكن الواقع نشوف المعددين يظلمون ولا يعدلون، لذا سأكتفي بزوجة صالحة"، فيما كتبت أخرى: "اللي يعدد الله يوفقه وهذا شرع الله واللي مستكفي بواحدة الله يسعده.. أهم شي العدل ثم العدل ثم العدل".

ورفض البعض مضمون "الهاشتاج"، مشيرين إلى أن الزواج الثاني لا يستهدف تحقيق السعادة وحسب، بل لأهداف حددها الشرع، فجاءت التعليقات كالآتي: "تتكلمون عن التعدد وكأنه أمر بسيط للغاية، سؤال: هل أنتم كفء للتعدد؟"، "بتجروا ورا التعدد وخلاص من غير ما تراعوا القواعد الشرعية ليه".

ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي عبداللطيف نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن الأصل في الإسلام الاكتفاء بزوجة واحدة، ولكن يُباح تعدد الزوجات وفق شروط معينة حددتها الشريعة الإسلامية.

وأوضح عبداللطيف، في تصريح لـ"هن"، شروط تعدد الزوجات في الإسلام، وتشمل مرض الزوجة بشكل يؤثر على أدائها لواجباتها الزوجية من الناحيتين الاجتماعية والجنسية، أو عدم قدرتها على الإنجاب بشهادة الأطباء، أو إذا كانت الزوجة "ناشزًا" أو مترفعة على زوجها وتجلب له الإزعاج.

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