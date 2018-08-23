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بالصور| "هن" تكشف تفاصيل ومكان حفل زفاف محمد إمام

محمد إمام وخطيبته

كتب: الوطن -

منذ: 1 ساعة

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كشف مصدر مقرب من الفنان محمد إمام، عن تفاصيل حفل زفافه على عروسه نوران إيهاب، عقب أسبوع واحد من عقد قرآنه.

وأكد المصدر، أن حفل الزفاف سيعقد عصر غد، على شاطئ منتجع "ريتش ريتوال"، في منطقة الساحل الشمالي، بجوار منتج غزالة، ويضم المنتجع شاطئ ومطعم أسيوي، والمكان كله مصمم على الطراز الأسيوي.

وأضاف المصدر، أن "إمام" حرص على حضور عدد محدود من الأصدقاء والمقربين، أبرزهن الفنانة السورية أصالة نصري وابنتها شام، والممثل أحمد رزق وزوجته، بالإضافة إلى أحمد السعدني وأحمد السقا وأحمد عز، مشيرة إلى أن النجم عمرو دياب سيحيي حفل الزفاف على الشاطئ.

ومن المقرر أن تقدم أنماط مختلفة من المؤكلات الخاصة بالدول الآسيوية في حفل الزفاف، كما يرتدي الحضور أزياء "كاجوال" وملابس بحر.

وكان الفنان محمد إمام أعلن عن عودته لخطيبته نوران إيهاب، بعد انفصاله عنها لمدة 3 سنوات، بآية قرآنية رقم 36 من سورة يس: "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ"، عبر حسابه على "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال محمد امام فيلم "ليلة هنا وسرور" وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته ياسمين صبري، بيومي فؤاد، وآخرون، ومن إخراج حسين المنباوي.

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