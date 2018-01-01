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بالفيديو| "الوطن" ترصد "تحرش" في محيط مسجد "مصطفى محمود" بعد الصلاة

أول حالة تحرش

كتب: الوطن -

منذ: 2 ساعة

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رصدت "الوطن"، في أول أيام عيد الأضحى، تحرش أحد الشباب بالفتيات خلال الاحتفال الذي أقيم في ميدان مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، بعد انتهاء شعائر صلاة العيد.

وتحرش الشاب بأكثر من فتاة في الميدان وسط تدافع المواطنين، فيما حاولت الفتيات الابتعاد عنه وطالبنه بذلك "ابعد يا كابتن"، لكنه استمر في التحرش بالفتيات حتى تركوا الاحتفال للشباب فقط.

يذكر أن حزب "مستقبل وطن" ينظم كل عيد احتفالية عقب الصلاة على أنغام "دي جي" في ميدان مصطفى محمود حتى يشارك الشعب المصري فرحتهم بالعيد.

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