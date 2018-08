عيد سعيد علينا كلنا من أجمل شواطئ العالم سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالي Happy feast to you all Photo by @fakkiii #نسرين_امين #nesreenamin #nesreen_amin #photography #celebrity #actress #Egypt #egyptian #lovemyjob

A post shared by Nesreen Amin نسرين أمين (@nesreen_amin) on Aug 20, 2018 at 9:55am PDT