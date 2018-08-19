بالصور| حسام حبييب يهنئ زوجته على أغنية "زمان": "حبيبة قلبي"

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هنأ الفنان حسام حبيب زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، على إصدار أغنيتها الجديدة "زمان"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقال "حبيب": "مبروك يا حبيبة قلبي، إن شاء الله نجاح زي ما اتعودنا منك وأكتر بكتير"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "زمان" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نابلسي، تمهيدًا لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "نسّاي".