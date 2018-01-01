كافيه البنات بالفيديو| "فتاة التحرش" بالتجمع الخامس: "أنا مش عاهرة"

نشرت منة جبران، صاحبة فيديو التحرش اللفظي بالتجمع الخامس، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبرت فيه عن غضبها بسبب موجة الانتقادات، التي تعرضت لها الفترة الماضية، خاصة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "جبران" في المقطع: "أنا اتحولت من مجني عليه لجاني، والناس انتقدتني من غير ما تعرفني، وهو مش طبيعي أن أي حد يطلب من حد ميعرفوش يشرب كوفي معاه".

وتابعت: "بالنسبة للبنات اللي هاجمتني المفروض كنت أعمل ايه، اتأقلم مع التحرش ومع اللي حصل!؟"، مضيفة: "في ولاد شتموني وقاله عليا عاهرة!! عاهرة ليه؟ هو عادي انكم تتحرشوا بالبنات".

وأوضحت في النهاية أنها لم تقوم بمسح المقطع الآخر الخاص بمتحرش "شارع الحبوب"، مؤكدة أن حسابها تعرض للاختراق ومسح المقطع دون علمها.

وكانت منة جبران صورت فيديو لشاب قالت عنه إنه "تحرش بها لفظيا"، ويظهر خلاله الشاب يدعوها لتناول القهوة.

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