هي بالفيديو| هل تطابقت مواصفات فتى أحلام هنا الزاهد مع أحمد فهمي؟

"قمحاوي اللون، غيور، من خارج الوسط الفني، ويشبه الفنان أحمد زكي"، مواصفات طالما حلمت الممثلة هنا الزاهد في الزواج بشاب يتمتع بها، حسبما أعلنت في حوارات سابقة لها، مؤكدة أن المعنى الحقيقي للرجولة يتمثل في الرجل قوي الشخصية، وليس صاحب البشرة البيضاء أو العيون الملونة.

مواصفات مغايرة لتلك الأحلام فاجأت الكثير من جمهور الممثلة الشابة بعد إعلان خطبتها للفنان أحمد فهمي، مساء أمس، إذ أعلنت من قبل رفضها الارتباط بشخص من الوسط الفني خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، ما يشير إلى تنازلها عن هذا الشرط من أجل الارتباط الجديد.

وأشارت الزاهد إلى أنه لا توجد مواصفات معينة في فتى أحلامها، رغم أمنيتها السابقة في الارتباط بشاب طويل القامة وجميل الشكل، لكنها مع مرور الوقت أصبحت أكثر تقبلا لـ"عيوب" الغير، إن وجدت إعجابا متبادلًا نحو الشخص الآخر.

وحددت الزاهد، في لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج "نفسنة"، مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "أحب أن تكون شخصيته قوية وأن يكون طويل القامة وذا بشرة قمحاوية وذقن وغيور".

وجاء نموذج فتى الأحلام المثالي للزاهد في الفنان الراحل أحمد زكي، بسبب بشرته السمراء وملامح وجهه الشرقية، مؤكدة استحالة انجذابها لأصحاب العيون الملونة والبشرة البيضاء، بحسب حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة".

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