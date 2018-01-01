أخبار تهمك هنا الزاهد ترفض التعليق على ارتباطها بأحمد فهمي: "دي مسألة شخصية"

رفضت الفنانة هنا الزاهد التعليق على ارتباطها بالفنان أحمد فهمي، قائلة "أنها مسألة شخصية، لا تخص غيرهما".

وقالت "هنا" في تصريحات خاصة لـ"هن"، "مش هرد على الكلام ده".

وكانت صور انتشرت مؤخرًا جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي في مناسبات مختلفة ما أثار جدلا واسعا بين جماهير السوشيال ميديا، وتداول أنباء عن ارتباطهما.

وتأتي علاقة هنا الزاهد وأحمد فهمي عقب انفصال الأخير عن منة حسين فهمي في فبراير الماضي الذي تم في سرية تامة، حيث أثار زوجهما ضجة كبيرة لان أحمد فهمي كان زوج شقيقة طليق منة حسين فهمي.

وينتظر أحمد فهمى طرح فيلمه الجديد "الكويسين" في موسم عيد الأضحى المقبل، أما هنا الزاهد تشارك في عيد الأضحى بفيلم "بني آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني.

​