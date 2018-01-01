أخبار تهمك معز مسعود ينشر صورة مع شيري: احترموا حياتنا الشخصية

نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بزوجته الفنانة شيري عادل، وكتب تعليقا عليها، "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح".

وطلب معز احترام حياته الشخصية مضيفا، "من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية".

وأوصل معز مسعود عدة رسائل عبر الصورة التي نشرها، حيث ظهر فيها حاضنا شيري، وهي أظهرت "الدبلة" في يدها الشمال وهي مبتسمة، واضعة "ميكب" خفيف يلائم الصباح.

كانت أنباء عن انفصال الداعية الإسلامي معز مسعود عن زوجته الفنانة شيري عادل، تم تداولها عبر "السوشيال ميديا"، بعد زواجهما منذ نحو شهرين، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا، خاصة وأن "مسعود" تزوج بعد طلاقه من المرشدة السياحية بسنت نور، بعد نحو 6 أشهر فقط من زواجهما وهو ما شغل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما أثير بشأن إقدامه على الزيجة دون انفصاله عن زوجته الأولى، الأمر الذي نفاه أحد الأصدقاء المقربين مؤكدًا أن معز تزوج بسنت بعد فترة طويلة من انفصاله.

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