أخبار تهمك والد حارسة منتخب اليد: إشادة صلاح بابنتي لفتة عظيمة.. "الفرقة كلها كانت فرحانة"

عبر الروائي أسامة الشاذلي، والد فرح الشاذلي، حارس مرمى مصر لمنتخب الناشئات بكرة اليد لمواليد 2000، عن سعادته بإشادة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بابنته كونها أفضل حارس مرمى في الدور الأول بكأس العالم ببولندا.

وأضاف والد فرح في تصريحاته لـ"هن": تويتة صلاح بمثابة حافز معنوي للمنتخب المصري، ولفتة عظيمة من صلاح لأنه مثل أعلى لكل الرياضيين وكل الفرقة كانت فرحانة جدا".

وذكر الشاذلي أنه يشاهد مبارايات المنتخب الوطني عبرموقع البطولة الدولي لكرة اليد "للأسف الموبايل مش بيكون معها، ومبعرفش أكلمها غير بعد المباراة بيومين".

وأوضح "الشاذلي" حقيقة ما تردد حول حصول ابنته على لقب أحسن حارس مرمى على مستوى العالم في كرة اليد، مؤكدا أنه غير صحيح، لأن البطولة لم تنته بعد.

وأكد الشاذلي، أن ما حدث هو تحليل للدور الأول من البطولة، حيث كانت فرح أكثر حارس مرمى خلال الدول الأول من البطولة المقامة في بولندا، حيث صدت 48 هدفا.

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئات مواليد 2000 تلقى أمس الخسارة الرابعة ببطولة كأس العالم، أمام دولة المجر، حيث بنتيجة 36-24.

​