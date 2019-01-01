أخبار تهمك والدة عهد التميمي لـ"الوطن": تناول البطاطس والحلوى بالمعتقل سبب زيادة وزن ابنتي

علقت ناريمان التميمي الناشطة السياسية ووالدة المناضلة عهد التميمي، على انتقاد البعض لاكتساب ابنتها وزن زائد، خلال اعتقالها بالسجون الإسرائيلية.

وقالت "ناريمان" لـ"الوطن": "كل البنات بيزيد وزنهن، لما يفوتوا على المعتقل"، نتيجة قلة الحركة، فالساحة التي نخرج بها ضيقة للغاية، وتتحشد بها ما يزيد عن 32 سجينة، ولا تسمح بممارسة أي نشاط، فضلًا عن مكوثهن طوال فترة التواجد في غرفتهن الصغيرة دون ممارسة أي نشاط.

وأضافت، أن تناول عهد للبطاطس والشوكولاتة والوجبات السريعة، التي تشتيرها من "كانتين" أدى لاكتسابها المزيد من الوزن، نافية اهتمام الاحتلال بها، حسبما زعم البعض.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عهد التميمى فى 19 ديسمبر الماضى، عقب اقتحام أكثر من 20 دورية إسرائيلية للقرية التي تمكث فيها، على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو وهى تصفع وتركل جنديين إسرائيليين كانا يحاولان اقتحام ساحة منزل عائلتها أثناء احتجاج فى بلدة النبي صالح.

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