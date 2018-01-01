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بالصور| أول "فوتو سيشن" لحلا شيحة بعد خلع الحجاب

حلا شيحا

كتب: آية أشرف -

منذ: 3 ساعة

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خضعت الفنانة حلا شيحة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة موقع الصور العالمي "جيتي إمدج".

وظهرت "شيحا" بإطلالة عفوية، أظهرت أنوثتها، مرتدية "تايير" باللون البيج، و"توب" لبني مكشوف الصدر، مع حذاء رياضي، ومكياج ترابي خفيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الجديدة التي ظهرت فيها حلا، بهيئتها الجديدة، وأنهالت التعليقات عليها ما بين مُرحبين بالقرار، ومنتقدين. 

وكانت الفنانة حلا شيحا أعلنت، أمس، عودتها للفن، وتخليها عن النقاب، عقب اعتزال دام لأكثر من 12 عاما.

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