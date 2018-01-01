أخبار تهمك والدة الطفلة مروة: "وزيرة الصحة بعتتلي عربية مخصوص لنقل ابنتي إلى معهد ناصر"

وجهت والدة الطفلة مروة تامر محمد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استجابته لها، وأمره بعلاج ابنتها على نفقة الدولة، قائلة: "مش مصدقة نفسي لحد دلوقتي إن الريس بنفسه اهتم بحالة بنتي".

وأضافت والدة الطفلة، خلال حديثها لـ"هُن"، أنها عقب الاستغاثة بالدولة لعلاج ابنتها التي تحتاج لجراحة دقيقة بالنخاع الشوكي، تواصل معها مكتب الرئاسة، مساء أمس، ومن ثم تواصلت معها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي أكدت لها أنها "سترعى حالة الطفلة قلبًا وقالبًا".

وتابعت: "الوزيرة ست ذوق أوي مهتمة ببنتي، وبعتتلنا عربية النهاردة تاخدنا لمعهد ناصر".

وكانت والدة الطفلة، ناشدت رئيس الجمهورية بالتدخل لعلاج ابنتها وهي واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة، ما يؤدي إلى المعاناة اليومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج ابنتهم.

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