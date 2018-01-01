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"وليد وأماني" عروسان من جهة أمنية.. والمأذون: "أخدت أتعابي وزيادة"

زواج في الزنزانة

كتب: هيثم البرعى -

منذ: 2 ساعة

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وافق اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اليوم الجمعة، عقب تقنين الإجراءات وموافقة النيابة العامة على الطلب المقدم من "وليد.ع.ع"، نزيل سجن أسيوط، بعقد قرانه على "أمانى.م.ث"، النزيلة بذات السجن.

وحضر المأذون الشرعي لمدينة أسيوط إلى السجن لإتمام عقد القرآن، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وبحضور قيادات السجن.

"الوطن" توصلت إلى المأذون الشيخ صلاح محمد محمد حسن المأذون الشرعي لمنطقة قسم ثان أسيوط، ولاذي عقد قران العروسين في السجن، قال "أنا فرحت أني كتبت كتابهم وكنت سببا في إدخال فرحة إلى قلبيهما فى ظل ظروفهما الصعبة".

وأضاف "التقيت أحد مسؤولي السجن وأطلعني على تصريح من المحامي العام لنيابات أسيوط، ووافقت على الفور".

وتابع: "إدارة السجن سهّلت الإجراءات كلها واستخرجت لهما كافة الأوراق المطلوبة لإتمام عقد القران، وجابتلهم ورد وشربات وصوروهم واحتفلوا بيهم".

وأنهى الشيخ صلاح حديثه بقوله "أنا خدت أتعابي وزيادة، وفرحت إنى كنت سبب فى الجوازة دي".

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مايا مرسي عن

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