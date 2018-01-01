أخبار تهمك بالفيديو| 6 معلومات عن مذيعة فيديو الأطفال المتهمين بالتهريب ببورسعيد

تداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لقاء أجرته المذيعة سلوى حسين، مع مجموعة من الأطفال المُتهمين بتهريب الملابس بمدينة بورسعيد دون ترخيص أو رسوم. نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد.

وحقق الفيديو انتشارا كبيرا فور عرضه، ما بين رافض للتشهير بالأطفال ومنتقد لسؤال المذيعة للأطفال عن "امتناعهم عن العمل في الاستثمار بدلا من التهريب بطريقة غير مشروعة".

وتُقدم "هُن" 6 معلومات عن المُذيعة:

- درست بكلية الإعلام، ومن ثم انتقلت لمحافظة بورسعيد.

- عملت في البداية موظفة بالعلاقات العامة داخل المحافظة.

- تركت العلاقات العامة وبدأ مشوارها الإعلامي بالإذاعة المحلية بمحافظة بورسعيد.

- دائمة الظهور على القنوات المحلية للحديث عن المُحافظة.

- قدمت برنامج "أول النهار" عبر قناة القنال.

- تُقدم فقرة اجتماعية لرصد أراء المواطنين حول المُحافظة، ويتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

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