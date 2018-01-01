أخبار تهمك حقيقة تحرك الفنانة أحلام بطائرة عسكرية داخل الأردن وتدخل الجيش

بعدما أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، جدلا كبيرا في الشارع الأردني، بسبب نشر صورة لها خلال نتقالها بطائرة عسكرية داخل الأردن، الأمر الذي اعتبره البعض مساسا بكيان الجيش الأردني وتقليلا منه.

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها، بعدما واجهت انتقادات حادة بشأن انتقالها بطائرة عسكرية داخل الأردن.

وقالت أحلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقط للتوضيح، استأجرت الطائرة العسكرية من حسابي الخاص، ومش أول مرة أستأجر طيارة عسكرية ولله الحمد. بس سعادتي بوجودي في بلدي الثاني الاْردن لا يعادلها سعادة. ولو طلب مني أن أمشي إلى البتراء لمشيت".

وأوضح الجيش الأردني، في بيان عنه، يرد على الانتقادات الحادة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث أكد أن الرحلة كانت "مستأجرة".

وتابع البيان العسكري، أن الرحلة كانت مقررة مسبقا إلى جنوب الأردن وتتضمن مهمة رسمية للطائرة، في الوقت الذي تصادف فيه طلب استئجارها لنقل الفنانة أحلام.

​