كافيه البنات بالصور| جينفير لوبيز في إطلالة مثيرة للجدل

تداوالت صور للفنانة جينفير لوبيزعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بإطلالة غريبة، التي أثارت الجدل بين متابعيها.

وبحسب صحيفة "ميرور" فأن جينفير لوبيز ظهرت في أحد المهرجانات العالمية، لإستلام الجائزة الخاصة بها، وكانت تدرتدي حذاء طويل (بوت)، كأنه بنطلون جينز، وكان الحذاء من ضمن مجموعة "فرزتشي" للأزياء لعام 2019.

وخطفت"لوبيز" الأضواء بسبب الإطلالة "الغريبة"التي ظهرت بها في المهرجان ولكنها حازت على إعجاب متابعيها، والجدير بالذكر أن الحذاء كان من ضمن مجموعة "فرزتشي" لللأزياء لعام 2019.

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