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بالصور| إليسا مع ميسي مجددا.. وتعليقات: "ملك الكرة وملكة الإحساس"

إليسا

كتب: الوطن -

منذ: 2 ساعة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بصحبة لاعب نادي برشلونة الإسباني و‌المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلقت: "صورة أخرى من عرس الأحلام".

وتفاعل الكثير من متابعي إليسا مع الصورة فور نشرها عبر حسابها، إذ حصدت ما يزيد عن 60 ألف إعجاب خلال ساعة واحدة من نشرها، فيما علق البعض، قائلين: "عندما يلتقي ملك الإبداع والمتعة الكروية مع ملكة الإحساس والرومانسية".

جاءت الصورة خلال حفل زفاف صديقة إليسا، دانييلا سمعان، من لاعب فريق تشيلسي الإسباني سيسك فابريجاس، والمقام في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

A post shared by Elissa (@elissazkh) on

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