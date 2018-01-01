هي "منى" تعتذر لحبيبها على "لافتة" بالشارع: "هموت نفسي".. ومارة: "بنات آخر زمن"

قلوب وورود حمراء زينت لوحة اعتذار "منى" لـ"عبدالرحمن"، في شارع قناة السويس، أكبر شوارع المنصورة بمحافظة الدقهلية، في كطريق للتعبير عن الأسف انتشرت مؤخرا بين الأزواج أو المخطوبين أو الأحباء في المدينة.

وكتبت منى، على "اليافطة" بمنتصف الشارع: "اعتذار لحبيبي عبدالرحمن، بحبك أوي والله، وماليش غيرك، آسفة ياللي مفيش حد يملا مكانك، هموت نفسي والله"، ووضعت في التوقيع، "اللي بتحبك منى".

وانتشرت لوحات على هذه الشاكلة في الشهور الأخيرة تحمل بعضها طابع الاعتذار وأخرى فكاهية، وبعضها تعبير عن الإعجاب أو الرومانسية.

وقال لامي الشرقاوي، أحد المواطنين: "بنات آخر زمن على الصبح وصلت لدرجة منى وعبدالرحمن في شارع قناة السويس".

وأكد أنه فوجئ بوجود اللافتة التي تتكلف أكثر من ألف جنيه، حسب قوله، من أجل اعتذار.

وقال خالد مصطفى، أحد الشباب: "منى بتهدد بإنها هتنتحر إذا لم يصالحها، وأنا أعرف أن هذا الزمان لا يوجد شيء في الدنيا كلها الإنسان ينتحر من أجله، وأنصحها أن تحافظ على روحها، والحب والكره بيد الله، وأكيد نصيبها جاي لها".

يذكر أن أشهر منطقة وضعت بها "لوحات رومانسية" كانت منطقة جزيرة الورد، التي يعبر من خلالها الأزواج أو المخطوبين عن مدى حبهم أو تقديرهم لمن يحبونهم، وفي معظم الأحيان تحتوي على اعتذار لموقف وقع بين الزوجين ويريد أن تسامحه عن خطأه مثل: "كلمة وهقولها قدام العالم كله أنا بموت فيكي وربنا يخليكي ليا، وهطلب منك طلب ابقى زودي اللحمة في المكرونة البشاميل بعد كده أبوس إيدك".

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