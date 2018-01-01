كافيه البنات مدرب زوجة محمد صلاح للياقة البدنية: "بتتعامل ببساطة واحترام زي جوزها"

أعرب الكابتن مينا سمير، مدرب اللياقة البدنية، عن سعادته، باختيار ماجي محمد صادق زوجة نجم "ليفربول" المصري محمد صلاح، له لتولي مهمة تدريبها والإشراف على نظامها الغذائي.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه تفاجئ بتواصلها معه عبر موقع "فيسبوك" لإنقاص وزنها، بعد أن اتباعها إحدى وصفاته الغذائية التي حققت معها نتيجة ملموسة.

وقال مدرب اللياقة البدنية، "من أحلى الحاجات في حياتي أنها اختارتني أدربها، رغم إنه ممكن يجي ليها أحسن مدربين في العالم، لكنها سافرت مخصوص، وجاتلي مع أخت محمد صلاح"، موضحًا إنها تلقت العديد من التدريبات مع متخصصين أجانب ولكن بلا جدوى.

ودخل سمير في رهان مع نفسه وتحدي حقيقي، وهو إعداد برنامج غذائي خاص بزوجة نجم منتخب مصر، لوصولها للجسم المثالي خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر.

ورفض سمير، تلقي مقابل مادي خلال متابعته لـ"زوجة الفرعون المصري": "كفايا إني أحط في (سي في) إنها اتدربت معايا، رغم إصرارها على سداد القيمة المالية المحددة".

وأشاد بتعاملات "ماجي" الجيدة معه، موضحًا: "ست ذوق وأخلاق وبسيطة ومتواضعة، ماتفرقش حاجة عن أخلاق صلاح".

واختتمت حديثه، بتمنيه الظهور مع "نجم ليفربول" في مقطع فيديو، "كفايا إنه يقول اسمي في بوست، أو حتى يعملي لايك على الصفحة"، مشدد على عدم طلبه التواصل معه هاتفيًا، احترامًا لخصوصيته وانشغاله.

وظهرت "ماجي" بأزياء رياضية فضفاضة، بصحبة مدرب اللياقة المصري مينا سمير، أمس السبت، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، المشجعين لها على الاهتمام بالجانب الرياضي ورشاقتها.

وكان آخر ظهور إعلامي لزوجة محمد صلاح داخل ملعب أنفيلد بإطلالة "كاجوال"، خلال متابعتها مراسم تتويج زوجها، بجوار ابنتهما الوحيدة "مكة"، في مايو الماضي.

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