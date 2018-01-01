كافيه البنات بالصور| بفستان جريء.. نانسي عجرم تشعل حفل قبرص

أحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلًا غنائيًا داخل فندق ميريت رويال وبريميوم بقبرص، نهاية الأسبوع الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وظهرت "عجرم" بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل مكشوف الصدر، أبرز مفاتنها باللون الأبيض، المُطعم بالألمسات.

وقدمت نانسي عددًا من الأغنيات المميزة لها منها: "يا بنات، آه ونص، بدلع عليك، أطبطب وأدلع"، وسط إعجاب الجميع في مشاركة غير مسبوقة، وقيام الجمهور العربي بالتقاط الصور التذكارية مع نجمتهم المفضلة.

كما شاركت في الحفل المطربة اللبنانية جيسي جرجور، وتبع فقرتها عزف مقطوعة موسيقية جميلة.

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