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منة فضالي تنشر صورا جديدة لها على "إنستجرام": "اللي مش عاجبه يولع"

منة فضالي

كتب: دعاء نادي -

منذ: 3 ساعة

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نشرت الفنانة الشابة منة فضالي صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

وعلقت فضالي على الصور قائلة: "أنا حفضل زي ما أنا عاجبة نفسي مش مهم أي حد.. كفاية أني طبيعية واللي مش عاجبه يولع"، وأثارت الصور وتعليقها جدلا واسعا بين جمهورها ومحبيها.

يذكر أن الفنانة منة فضالي تستعد لبدء تصوير أحداث دورها بالجزء الثالث من مسلسل "أفراح إبليس"، والمقرر انطلاقه منتصف أغسطس المقبل، وتتصاعد أحداث دورها بالجزء الجديد، حيث تجسد دور زوجة الفنان جمال سليمان.

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