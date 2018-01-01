أخبار تهمك "عضّة وصفعة".. "عهد" قصة نضال طفلة أحرجت الاحتلال الإسرائيلي

ببراءة وذكاء طفلة لم يتجاوز عمرها اثنا عشر عاما، في قرية النبي صالح غربي رام الله، لم تحتمل مشهد محاولة أحد جنود الاحتلال اعتقال شقيقها الأصغر، لتهاجمه صارخة بوجهه: "كبرنا في فلسطين وربينا.. ونحن ما بنخافكم.. ليش فيك تعتقل الأطفال الصغار!"، ذلك السؤال الذي لم يلق ردًا من الجندي سوى محاولة الاعتداء على شقيقها الذي ظل يصرخ محاولا الفرار إلى أن تجمع عددًا من الفلسطينيين في محاولة للدفاع عن الفتى بجانب شقيقته التي لجأت إلى "عضّ" الجندي من يده؛ لإفلات الصغير لتنجح بالفعل أمام أعين الكاميرات، لتسجل بذلك موقفا بطوليًا ليس بجديد على الفلسطينيين.

ليعود الاحتلال بعد نحو 7 سنوات، لاعتقال الفتاة خلال أحداث الأخيرة بعد أن حرّض عليها العديد من المسؤوليين والنشطاء في إسرائيل على رأسهم الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، إذ قال إن عليها أن تقضي حياتها في السجن، أما ليبرمان وزير أمن إسرائيل فقال إن مهاجمي الجنود سيعتقلون.

كانت عهد ظهرت في الفيديو المتداول، وهي تدفع الجندي ليخرج من ساحة بيتها وصفعت آخر، بينما حاولت والدتها إبعاد الجنود عن الشابة، ولقى المشهد تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقلت من منزلها، منذ ما يقارب من 8 أشهر، وكتب والدها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأصدقاء الأعزاء.. اقتحم الجيش الإسرائيلي بيتنا، وتم اعتقال ابنتي عهد التميمي ومصادرة كل أجهزة الكمبيوتر وكاميرات التصوير، بالإضافة إلى أجهزة الاتصال الخاصة فينا والاعتداء بالضرب على الجميع وتفتيش البيت وقلب محتوياته".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، أفرجت عن الشابة الفلسطينية عهد التميمي بعد أن قضت 8 أشهر في السجن لصفعها وركلها لجندي إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

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