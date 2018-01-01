بحث متقدم

اخر الاخبار

كرة القدم النسائية في زنجبار

بعدما مُنعن من لعب كرة القدم.. نساء يشكلن فريقا في زنجبار
الرياضه في المنزل

بينها الرقص والمشي.. 5 تمارين يمكنك ممارستها في المنزل بدلا من الـ"جيم"
مربيات العائلة المالكة

مربية وحارس شخصي وكاتمة للأسرار.. شروط قبول مربيات لأبناء العائلة الملكية
طرق التغلب علي فراق الأحباء

بعد فقد الأحباء والمقربين.. 10 طرق للتغلب على الشعور بالحزن
كافيه البنات

بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

عمرو دياب ودينا الشربيني

كتب: الوطن -

منذ: 1 ساعة

الأخبار المتعلقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة، تجمع الفنان عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني، من كواليس حفله باليونان، المنعقد أمس.

وظهرت الشربيني بـ"إطلالة كاجوال"، محتضنة دياب، خلال الحفل، فيما أطل دياب في الحفل بشعر أسود قصير، بدلًا عن الخصل صفراء اللون التي ظهر بها، الفترة الأخيرة، فضلًا عن اكتسابه بعض الوزن.

ونفى مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، خبر زواجه من الفنانة دينا الشربيني، في جزيرة "ميكونوس" باليونان، عقب انتشار شائعات حول عقد حفل زفافهما.

يذكر أن "الهضبة" أعلن عن ألبومه الجديد لصيف 2018، أمس، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

ويتعاون الفنان عمرو دياب، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، بينهم "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، نادر عبدالله، خالد تاج، وأحمد المالكي"، ويضم الألبوم عمل للشاعر الراحل مجدي النجار.

الكلمات الدالة

أخبار قد تعجبك

تعليقات الفيسبوك
تراودها الأحلام ويصيبها الفقر بالتجاعيد.. قصة

أخبار تهمك

عمرو دياب

بالفيديو والصور| بعد شعره الأصفر.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ"نيو لوك"

القبض علي طبيب

ضبط طبيب بالدقهلية يصور النساء.. والنيابة تتحفظ على 27 مقطع لعورات مرضاه

الأكثر قراءة