كافيه البنات بالصور| بعد شائعة زفافهما.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب في اليونان

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة، تجمع الفنان عمرو دياب بالممثلة دينا الشربيني، من كواليس حفله باليونان، المنعقد أمس.

وظهرت الشربيني بـ"إطلالة كاجوال"، محتضنة دياب، خلال الحفل، فيما أطل دياب في الحفل بشعر أسود قصير، بدلًا عن الخصل صفراء اللون التي ظهر بها، الفترة الأخيرة، فضلًا عن اكتسابه بعض الوزن.

ونفى مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، خبر زواجه من الفنانة دينا الشربيني، في جزيرة "ميكونوس" باليونان، عقب انتشار شائعات حول عقد حفل زفافهما.

يذكر أن "الهضبة" أعلن عن ألبومه الجديد لصيف 2018، أمس، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

ويتعاون الفنان عمرو دياب، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، بينهم "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، نادر عبدالله، خالد تاج، وأحمد المالكي"، ويضم الألبوم عمل للشاعر الراحل مجدي النجار.

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