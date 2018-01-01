امرأة قوية هدى شعراوي وسميرة ونبوية موسى.. سيدات احتفى بهن المؤتمر الوطني للشباب

انطلقت أولى فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، اليوم، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وافتتح المؤتمر بعرض فيلما وثائقيا تحت عنوان "فصل من تاريخ التعليم في مصر"، الذي ذكر شخصيات عدة أثرت في تاريخ مصر، كان من ضمنهم عدد من السيدات اللائي عملن على تقدم المرأة المصرية، واقتحام مجالات كانت مقصورة لفترات طويلة على الرجال.

"هن" تستعرض الشخصيات النسائية التي عرضها الفيلم الوثائقي وإنجازاتهن:

- هدى شعراوي:

يعود الفضل لهدى شعراوي في تشكيل الحركة النسوية في مصر، حيث كسرت كل التقاليد السائدة، حينما خرجت كأول امرأة في المظاهرة النسائية التي شكلتها بحوالي 300 سيدة مصرية، للمناداة بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه.

وأسست شعراوي جمعية خيرية لخدمة السيدات والأطفال، ووسعت نشاطها فيما بعد، ليشمل الخدمات الصحية، كما أنها طالبت برفع سن زواج الفتيات إلى 16 سنة على الأقل.

- نبوية موسى:

هي إحدى رائدات حركة التعليم في مصر، حيث كانت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا، وأصبحت أول ناظرة مصرية.

رفعت موسى شعار المساواة بين المرأة والرجل في الأجور، فلم تقبل أن تحصل المرأة على نصف راتب الرجل.

شجعت موسى تعليم الفتيات، حيث عرفت مدرستها باسم مدرسة "البنات الأشراف"، وذاع صيتها وزاد الإقبال عليها، فقررت نبوية موسى مد نشاطها ما بين القاهرة والإسكندرية فأصبحت مدارس "بنات الأشراف" من أكبر المدارس الأهلية الحرة للبنات.

- سميرة موسى:

سميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، وأول امرأة تصبح معيدة بكلية العلوم، تميزت موسى منذ طفولتها بتفوقها في جميع المراحل التعليمية حتى التحقت بكلية العلوم.

بدأت معركتها حينما عارضها الأساتذة الأجانب في توليها منصب معيدة، فدافع عنها أستاذها مصطفى مشرفة، الذي وقف بجانبها حتى أصبحت أول معيدة في كلية العلوم.

سخرت موسى حياتها العملية في مجال الذرة، فكانت دائما تردد "أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين".

وكانت عضوًا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة على رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية" التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.

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