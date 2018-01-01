رمضان مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أمس، أن هناك ارتفاعًا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم؛ أول أيام صيام شهر رمضان، ومن هذا المنطلق يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات الصحيحة لتجنب العطش في أثناء نهار رمضان.

وتقدم الدكتورة مريم عصام استشاري التغذية، بعض النصائح لتجنب العطش والجوع في الصيام ومنها:

- اتباع السنة النبوية وتأخير تناول وجبة السحور.

- شرب أكثر من لترين ماء خلال فترة الفطار.

- الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة.

- البقاء في أماكن بعيدة عن الشمس.

- التقليل من النشاط البدني خلال الصيام لتجنب فقد الماء.

- ممارسة الرياضة والنشاط البدني بعد الفطار واستغلال ذلك النشاط في شرب الماء والعصائر.

- يجب تناول كوب حليب يوميًا.

- التقليل من شرب النسكافية والقهوه والشاي والمنبهات.

- تناول الفواكه والخضروات المليئة بالماء والألياف.

- تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالتوابل.

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