أخبار تهمك نورا «قاتلة زوجها المغتصب» تبعث برسالة إلى داعميها عبر «الوطن» عن «الألم والأمل»

وجهت نورا حسين الشابة السودانية التي قتلت زوجها بعد اغتصابه لها، رسالة إلى داعميها الرافضين لحكم الإعدام بحقها معتبرين أنها قتلت زوجها دفاعا عن نفسها أمام الاغتصاب الزوجي، الذي لا يعترف به القانون السوداني كعقوبة، قالت فيها: "شكرًا لكل من دعمني ووقف بجانبي دون أن يعلم هويتني.. رفض ظلم وقهر أي امرأة تجبر على الزواج وربط حياتها دون إرادتها.. شكرا لكم أعلم بمصير قضيتي منذ الليلة الأولى لي في داخل السجن وأتقبل حكم إعدامي بكل فخر وشجاعة إذا كانت هذه عدالة البشر فخير لي أن أقابل ربي فضلا عن استمر في تلك الحياة".

وتابعت نورا في رسالتها لـ"الوطن" التي نقلتها عنها الناشطة ناهد جبرالله مدير مركز سيما لحقوق المرأة والطفل: "كان الألم يعتصر قلبي في الشهور الماضية لتخلي أسرتي عني.. لكن اليوم حينما وجدت الحشد داخل المحكمة علمت أنه إذا كان أهلي تخلوا عني وأنا أقدر موقفهم خوفًا من الثأر القبلي.. فاليوم وجدت أخوان وأخوات وأمهات وآباء في عيون كل من جاء ليدعم قضيتي أمام المحكمة.. أشكركم وقلبي مليء بالأمل بحضوركم".

وكانت نورا قتلت زوجها بعد اغتصابها أمام شقيقه واثنين من أبناء عمها، جاء ذلك على خلفية رفضها لإتمام الزيجة الأمر الذي استمر ثلاث سنوات منذ توقيع العقد وكانت الشابة نحو 15 عاما، وهو ما دفعها إلى الهروب إلى عمتها في ولاية سنّار بوسط السودان، إلى أن خدعها والدها بأنه ألغى الزيجة وطالبها بالعودة لتفاجئ الشابة بإتمام زفافها، وتزويجها قسرا من ابن عمتها، وهو ما دفعها إلى الامتناع عن زوجها لمدة 5 ليالي إلى أن أحضر زوجها شقيقه واثنين من أبناء عمها ليقيدوها له لمعاشرتها وهو ما يعد "اغتصاب زوجي"، ومن ثم حاول مرة أخرى في اليوم التالي بعد تهديده لها بالذبح بالسكين، فأقدمت الشابة على الدفاع عن نفسها بطعنه 5 مرات أردته قتيلا.

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