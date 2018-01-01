موضة وجمال بالصور| بالأحمر والورود المجسمة.. نجمات تخطفن الأضواء على سجادة "كان"

انطلقت فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي، في نسخته الـ71، منذ قليل، بمشاركة عدد من النجمات وعارضات الأزياء من مختلف دول العالم، تنوعت إطلالاتهن بين البسيط والجريء.

وتألقت بعض الفنانات على السجادة الحمراء بالمهرجان، ومنهم الممثلة الأمريكية جوليان مور، التي ارتدت فستانًا أحمر اللون ذو غطاء خلفي مزين بالريش، فيما حازت إطلالة الفرنسية إيزابيل أدجاني إعجاب الكثيرين، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا مزينًا بالورود المجسمة.

وجاء أبرز الحضور حتى الآن، الممثلة البلجيكية سيسيل دو فرانس، والمطربة الفرنسية شيم، والصينية فان بينجبينج، وعارضة الأزياء البريطانية جورجيا ماي، والألمانية باربرا ماير، وغيرهن.

وتستمر فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي حتى 19 مايو الجاري، فى مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي قد تحدث خلال المهرجان.

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