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نجوى كرم عن الانتخابات اللبنانية: "صوتي مش لحد بيسترزق"

نجوى كرم

كتب: آية أشرف -

منذ: 43 دقيقة

نشرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، صورة لها خلال الانتخابات، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وعلقت "كرم" على الصورة قائلة: "الانتخابات هي مرحلة اختيار، يُطالب اللي بيوصل عالمجلس فيها بحقوقنا، مش لحدا يسترزق، بتصير رزقتنا على الله". وتابعت: "على أمل صوتنا نلاقيلو صدى". 

وأقبل اللبنانيون، اليوم، على صناديق الاقتراع، لانتخاب 128 نائبًا للمرة الأولى منذ نحو عقد تقريبا.

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