نجوى كرم عن الانتخابات اللبنانية: "صوتي مش لحد بيسترزق"

- أخبار تهمك
- أم صح
-
امرأة قوية
- صحة ورشاقة
-
هي وهو
- موضة وجمال
-
زفاف
- مملكتي
- كافيه البنات
- فتاوى المرأة
- ألبومات الصور
نشرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، صورة لها خلال الانتخابات، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وعلقت "كرم" على الصورة قائلة: "الانتخابات هي مرحلة اختيار، يُطالب اللي بيوصل عالمجلس فيها بحقوقنا، مش لحدا يسترزق، بتصير رزقتنا على الله". وتابعت: "على أمل صوتنا نلاقيلو صدى".
وأقبل اللبنانيون، اليوم، على صناديق الاقتراع، لانتخاب 128 نائبًا للمرة الأولى منذ نحو عقد تقريبا.