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بالفيديو| بشرى: أحترم الملحد لأنه إنسان له فكر

بشرى

كتب: خالد الأسمر -

منذ: 1 ساعة

علقت الفنانة بشرى على خبر يتعلق بوفاة عالم الفيزياء ستيفين هوكينج ووصفه بأنه ملحد بعد وفاته أنها تستنكر كل ما هو غير إنساني.

وأضافت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" حزنت لوصف بعض الأشخاص له على أنه ملحد وتركت حجم الإنجاز الكبير الذي أنجزه، متابعة "احنا للأسف بقينا عنصريين أوي وطبقيين جدا ولا إنسانيين".

وأشارت إلى أنها تحترم الملحد لأنه في النهاية إنسان له أفكاره، لافتة أنه لا أحد يحمل ذنب الآخر.

 

 

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