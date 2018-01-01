أخبار من الوطن نيوز بشرى: "كنت هاتختطف على الدائري.. وسائقي الخاص أنقذني"

قالت الفنانة بشرى، إنها هادئة في قيادة السيارة وأنها تعتمد في الأغلب على سائق خاص يقود سيارتها، لافتة أنها لا تتخطى نطاق منطقتها السكنية بسيارتها قدر الإمكان.

وأضافت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنها كادت تتعرض للاختطاف خلال وجودها بالسيارة مع سائقها الخاص بالطريق الدائري بعد أن قام أحد "قطاع الطرق" بإلقاء "طوبة" على السيارة حتى تتوقف ولكن سائقها فطن لما ينويه البلطجية واستكمل سيره بالسيارة ولم يتوقف.

وأشارت إلى أنها تعرضت لموقف آخر خلال قيادتها للسيارة وفي الطريق إلى منزلها فوجئت بطفل ظهر أمامها فجأة بدراجته الأمر الذي دفعها لاستخدام "الفرامل" حتى لا تصطدم بالطفل ولكنه سقط من صدمة المفاجأة.

وتابعت "اطمنت عليه أنه كويس وفضلت أسأله حاسس بحاجة؟ لكن بعد هذا الموقف قررت عدم قيادة السيارة لمسافات طويلة".

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