هي بعد الفوز على الأهلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

تواجه زوجات مشجعي نادي الزمالك، أزمة، بسبب الهزائم التي يتعرض لها الفريق، واحدة تلو الأخرى، ما يؤثر على نفسية الزوج الزملكاوي، المشهد اليوم مختلف بعد فوز الأبيض في القمة 116، بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي.

ويعد اليوم فرصة ثمينة لقضاء لحظات رومانسية مع زوجك الزملكاوي، عقب فوز ناديه المفضل.

"trulymadly" يقدم لك عدة نصائح لقضاء ليلة رومانسية بعد الفوز:

- أرسلي له رسالة عقب انتهاء المُباراة بأنك تنتظريه، من أجل تناول عشاء رومانسي، بمفردكما في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، ولا مانع من العناق عند استقباله.

- فاجئيه بالورود، والعطور عند دخوله المنزل، حتى تشعريه بالأجواء الرومانسية من البداية.

- اجعلي مائدة العشاء بسيطة، فقط اعتمدي على المقبلات الحارة، والمشروبات التي يُفضلها.

- لا تُجربي وصفة جديدة، فإذا فشلت فشل العشاء، ولكن اعتمدي على الطبق الذي يُفضله.

- ضعي الطعام في أطباق مميزة، وزيني طاولتك بالشموع والزهور.

- احضري كاسات كريستال، وضعي الشموع فيها، ووزعيها في أرجاء المنزل، لكي تستغني عن الأضواء الكهربائية.

- أغلقوا الهواتف، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، فتلك اللحظة لكما فقط، دون أي دخيل آخر.

- لا تهملي تشغيل الموسيقى الهادئة والعاطفية، لضبط الحالة المزاجية على العشاء.

- اخفتي الأضواء تمامًا، واعتمدي على الضوء الأحمر.

- لا تهملي وضع البخور العطري، بالنكهة التي يُفضلها.

-احتفظي ببعض الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها عقب تناول العشاء مباشرة.

- أعدي نفسك جيدًا، لكي تشاركيه رقصة رومانسية على العشاء.

- لا مانع من الأحاديث المثيرة والشيقة معًا لكي تستعدوا لليلة رومانسية عقب الرقص والعشاء.

​