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تحريات الأمن: قاتل الطفلة ميادة داخل المسجد فشل في اغتصابها قبل جريمته

صورة ارشيفية

كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز -

منذ: 2 ساعة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن وراء ارتكاب واقعة قتل الطفلة ميادة 4 سنوات، داخل حمام مسجد العمدة بقرية برطس بمنطقة أوسيم، عاطل، ومقيم في القرية نفسها.

وأضافت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي قادها اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن هنيدي مأمور قسم الوراق، والمقدم مصطفى مخلوف رئيس المباحث، أن المتهم استدرج الطفلة وحاول الاعتداء عليها، قبل صلاة العشاء، وعقب دخول عدد من القرية المسجد للصلاة، شعر بهم المتهم فقام بذبح الضحية بسكين خوفًا من افتضاح أمره.

وضبط المتهم بالسلاح المستخدم في الواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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