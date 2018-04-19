أخبار تهمك نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

يلعب الجنس الناعم دورا رئيسيا في صناعة الدراما، التي تنشط بشكل كبير في الموسم الرمضاني كل عام، إذ ينتظر المشاهدين إطلالات أمينة خليل التي تتميز بالرُقي والكلاسيكية، وغموض غادة عبدالرازق التي اعتمدت عليه في أعمالها الأخيرة، واكتئاب نيللي كريم، ودراما يسرا ومي عز الدين، اللاتي أثبتن قدرة الفنانات على القيام ببطولة العمل، دون الارتباط بعمل جماعي، أو ثنائي، خلال السنوات الأخيرة.

وما بين انتظار إطلالات النجمات وصيحات الموضة اللاتي يتبعنها، والقصص الدرامية التي يسردنها، ونتعايش معها طوال الشهر الكريم، نرصد لكم 10 أعمال درامية بطلتها المرأة لهذا الموسم:

لدينا أقوال أخرى:

تقدم الفنانة يسرا خلال هذا الموسم مُسلسل لدينا أقوال أخرى، بالمشاركة مع نجلاء بدر، وشيرين رضا، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

وتدور الأحداث حول مستشارة قانونية يتعرض نجلها لحادث، ما يقع بها في عديد من المشكلات.

ضد المجهول:

بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها في العمل أحمد سعيد عبدالغني، وروجينا وحنان مطاوع.

وتدور أحداثه حول بطلة العمل "ندى" التي تنفصل عن زوجها، ويحرمها من ابنتها، وظهرت عبدالرازق خلال الإعلان التشويقي للعمل بتسريحة شعر قصيرة للغاية، على غير عادتها.

اختفاء:

بطولة الفنانة نيللي كريم، بمشاركة محمد ممدوح، وتتعرض خلال العمل لاختفاء زوجها بعدما كانا يعيشا سويًا خارج الوطن، ما يجعلها تعود للبلاد لتبحث عنه وعما يتعلق به خلال الحلقات.

وظهرت نيللي، خلال الإعلان التشويقي بتسريحة شعر تعود لموضة السبعينات، باللون الأصفر الأشقر، ما جعلها تظهر مختلفة عن باقي أدوارها السابقة.

رسايل:

تعود الفنانة الشابة مي عز الدين بمسلسل "رسايل" بعدما غابت عن الموسم الرمضاني العام الماضي، وتدور أحداث العمل حول فتاة من أسرة متوسطة تحلم بعديد من الأحلام ويتحقق البعض منها، ويشاركها في العمل كلًا من خالد سليم ورزان مغربي.

وظهرت عز الدين، خلال الإعلان التشويقي مرتدية حجاب، ما أثار الجدل حولها.

ليالي أوجيني:

دراما رومانسية اجتماعية، تجمع بين أمينة خليل وظافر العابدين، خلال فترة الأربعينيات، وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وتظهر أمينة بملابس وموضة الأربعينات، التي تعتمد على الكلاسيكية والبساطة، والتي تشبه إلى حد كبير إطلالتها في مسلسل "جراند أوتيل".

مليكة:

في أولى بطولاتها الفنية، تطل علينا دينا الشربيني هذا العام بمسلسل "مليكة"، التي تدور أحداثه حول زوجة يتعرض زوجها لحادث آليم، فتقع في عديد من المشكلات.

ممنوع الاقتراب أو التصوير:

تقدم لنا الفنانة "زينة" هذا الموسم مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير، الذي تدور أحداثه حول فنانة مشورة تقع في عديد من المشكلات.

لعنة كارما:

بطولة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وهي فتاة تضطرها الظروف إلى التورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.

أهو ده اللي صار:

في ثاني بطولاتها المُطلقة، تطل علينا النجمة "روبي" بهذا المسلسل، الذي تدور أحداثه حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد.

خط ساخن:

تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري مؤخرًا، وعلى رأسها تزايد حالات الانتحار، وتقوم ببطولة العمل النجمة السورية سولاف فواخرجي، ويشاركها النجم حسين فهمي.

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