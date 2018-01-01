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"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

شروق العطار

كتب: آية أشرف -

منذ: 1 ساعة

حصلت طالبة مصرية، تُدعى شروق العطار على جائزة أفضل شابة مهاجرة في المملكة المتحدة، بعدما طلبت اللجوء لبريطانيا عام 2007، قادمة من مصر.

وحسبما ذكر تقرير أعدته "BBC" البريطانية، إليكم عدة معلومات عن "العطار" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة قوس قزح". 

- منحتها جمعية "مايجرنتس أورجنايز" ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جائزة أفضل شابة مهاجرة لبريطانيا.

- حصلت شروق العطار على الجائزة، نتيجة لمجهوداتها في المناداة بالمساواة بين الجميع لدخول الجامعات.

- تدرس لغة إنجليزية للمهاجرين في كاردف ببريطانيا.

- جاءت بريطانيا في عمر الـ13 عامًا.

- تعمل ناشطة حقوقية وتدرس الهندسة.

- تقوم بعمل حملات لحقوق اللاجئين، لأنهم لا يستطيعون الوصول للتعليم بسهولة. 

- تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المثليين في بريطانيا ومصر.

- تجمع تبرعات عن طريق الرقص للدفاع عن حقوق المثليين في مصر.

- تُفضل الرقص الشعبي باللحية والمكياج.

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