كافيه البنات بالصور| دومينيك حوراني تحارب التحرش بفستان أحمر قصير

انتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، من تصوير كليبها الجديد "5 دقايق"، الذي يمثل رسالة لمناهضة ظاهرة التحرش الجنسي.

وتلعب "دومينيك" دور "نادلة" داخل أحد المطاعم، تنتقم من معاكسات الشباب بطريقة كوميدية جريئة، مرتدية فستان أحمر قصير وضيق، مصنوع من الجلد.

ويأتي طرح الكليب بعد طرحها كليب "المزة اللبنانية" والتي ناقشت فيه أيضًا ظاهرة المعاكسات للمرأة في الشارع، وحقق الكليب نسب مشاهدات عالية عقب طرحه لجرأتها في اختيار تلك الفكرة ومناصرتها لقضايا المرأة.

ومن المقرر طرحه رسميًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" بالتزامن مع عرضه على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات رامي أمين، والحان أحمد مصطفى، وتوزيع عبده سادو، جيتارات مصطفى أصلان، مونتاج وتصحيح ألوان لشركة Max Media، مدير التصوير أحمد حسين، والكليب من إخراج عمرو عبدالرحمن.

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