هي سارة تتحدى مبدأ «الزوجة الواحدة» بتزويج زوجها: «بغير بس غيرتي مش هدامة»

بابتسامة راضية وعينين تضيئهما السعادة، انتظرت الزوجة الأولى ضرتها الجديدة أمام مركز التجميل عصر يوم زفافها، عند خروجها من البوابة بالزغاريد والتصفيق، مشرفة على كافة الاستعدادت الأخيرة لظهور العروس بشكل لائق يتناسب مع زوجهما، غير عابئة بنظرات المحيطين المتعجبة من تصرفها.

سيارة واحدة تقل العريس وزوجتيه الأولى والثانية إلى حفل زفاف الثانية، تجلس الأولى سارة حسن المصري بالمقعد الأمامي تلتقط صور «السيلفي»، لتوثيق لحظات بداية حياة جديدة لزوجها مع أخرى، تتشاركها معهما في نفس شقة الزوجية.

«أنا اللي اخترت مراته الجديدة على مزاجي وهو وافق».. هكذا بدأت سارة الحديث عن ضرتها الجديدة التي انتقتها من بين أخريات لتزويجها لزوجها وفق شروط محددة، أهمها أن تقبل مشاركتها في عش الزوجية ذاته دون ضيق أو كره، كي تطمئن لارتباط زوجها بها وعدم تأثير ضرتها عليه بهدف إفساد حياتهما.

زيجة ثانية بدأت منذ قرابة شهرين، لم تشعر سارة، التي تعمل بالمحاماة، خلالهما بالضيق من شريكتها الثانية في زوجها، ولكن كانت الغيرة رفيقتها الدائمة، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بقلق كتير وبحس بالغيرة على جوزي زي أي ست بس المهم إنها ماتكونش غيرة هدامة».

ارتفاع نسب الطلاق بسبب خيانة الأزواج وتأخر سن الزواج الذي لاحظته الزوجة الأولى بين صديقاتها من الماضي، ظواهر مجتمعية دفعت سارة لتبّني مبدأ تعدد الزوجات، الذي أصبح مثيرًا للجدل في الفترة القليلة الماضية، لتحاول الزوجة الثلاثينية المساعدة في حل تلك الأزمات بشكل فردي اقتصر على عائلتها الصغيرة: «القصة مش احتكار رجل.. الفكرة إنك بتنتشلي بنت تانية من العنوسة أو الانحراف أو الفقر».

انتقادات حادة متوالية، استقبلتها سارة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب الإفصاح عن دورها في تزويج زوجها واختيارها للعروس بنفسها عبر أحد الـ«جروبات»، يتهمها الكثيرون خلالها بالترويج لمبادئ رجعية تؤثر على الحياة الزوجية للعائلات المصرية والعربية: «جالي رسايل من جنسيات عربية مختلفة بيسألوني عملت كده إزاي وهل حياتي ناجحة ولا لأ»، لتؤكد سارة أن حياتها مستقرة وتريد تحقيق رغبتها قي تطبيق شرع الله في تعدد الزوجات.

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