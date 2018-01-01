كافيه البنات بالصور| بعد زواجه من شيرين.. مي كساب لحسام حبيب: "أخدت ست البنات حطها جوة عينيك"

هنأت الفنانة مي كساب، اليوم، العروسين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب بزواجهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

وغردت "كساب": "شيرين حبيبة قلبي، ربنا يسعدك وتتهني ودايما تعيشي في رضا وهنا وستر وصحة سعادة، ربنا يفرح قلبك خد بالك منها يا حسام، أنت أخدت ست البنات، حطها جوة عينيك، ربنا يحفظكم ويهنيكم".

واحتفل الثنائي، مساء أمس، بزواجهما في فيلا والدة العريس بقصور عرابي بمنطقة العبور، واقتصر الحفل على حضور المقربين لهما فقط وأسرتيهما.

وفي سياق متصل، نشرت شيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح أمس، صورة مكتوب عليها آيات من سورة "الفلق"، في التوقيت نفسه، الذي وضع حبيب الصورة ذاتها على حسابه الخاص على "إنستجرام".

وكان الثنائي تلقى التهاني بارتباطهما من أصدقائهم، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت الفنانة الإمارتية بلقيس فتحي في تدوينتها: "كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة شيرين فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك، ويارب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا.. يارب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا أجمل شيرين.. بحبك أوي".

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