أخبار تهمك بالفيديو| عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عُقِد قران الفنان والملحن حسام حبيب على الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل قليل، والدة العريس بقصور عرابي بمنطقة العبور.

وانفردت «الوطن» بنشر أول صورة من حفل زفاف الفنانة شيرين عبد الوهاب على المطرب والملحن حسام حبيب.

وبدأ حفل الزفاف منذ قليل في فيلا والدة العريس بمنطقة قصور عرابي بمنطقة العبور، ويقام عقد القران ضمن مراسم الزفاف.

واقتصر الحفل على حضور المقربين لهما فقط وأسرتيهما.وكانت «الوطن» انفردت بتأكيد زواج الفنانين، وأن شيرين أبلغت المدعوين بسرية معلومات حفل الزفاف وعدم تسريبها إلى الصحافة.

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