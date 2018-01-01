أخبار تهمك والد حسام حبيب: "لسه مخدتش أمر من ابني أحضر فرحه النهاردة ولا لأ"

أكد حسين حبيب، والد الفنان والملحن حسام حبيب، نبأ ارتباط نجله رسميا من المطربة شيرين عبدالوهاب.

وقال حبيب، في تصريحات لـ"هن": "ابني هيتجوز هو وشيرين النهارده باليل، وأنا لسه ماضبطتش بدلة الفرح بتاعتي، عشان لسه مخدتش أوردر من حسام أحضر الفرح ولا لأ"، لافتا إلى أن الحفل سيقتصر على الأصدقاء والمقربين فقط.

وأشار إلى حدوث مشادات مع نجله خلال الفترة الماضية، بسبب نشره صورة لشيرين ونجله في استاد هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية، عبر حسابه على "فيسبوك" معلقا "ابني وزوجته"، ليكرر إثارة الجدل مرة جديدة مساء أمس، بنشر "بوست" قال من خلاله: "يا صاحبة السعادة، مش فضى والله مابنقلش أي كلام"، في إشارة إلى نفي حسام ارتباطه بالمطربة المصرية، خلال استضافته في برنامج الإعلامية إسعاد يونس بـ13 مارس الماضي، مشددا :"أنا نفيت ارتباطي بشيرين، بعدها لقيت قرايبي بيقولوا، إلحق أبوك بيقول إنك اتجوزتها، ولما ردوا عليه بإني بيكدب الخبر، قالهم متصدقهوش"، مضيفا:"بصراحة بابا ساهم جدا في نشر الموضوع ده".

وفي سياق متصل، نشرت شيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها آيات من سورة "الفلق"، في التوقيت نفسه، الذي وضع حبيب الصورة ذاتها على حسابه الخاص على "إنستجرام".

وكانت الثنائي تلقى التهاني بارتباطهما من أصدقائهما الفنانين، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت الفنانة الإمارتية بلقيس فتحي في تدوينتها: "كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة شيرين فرحتها الكبيرة وباقولك ألف مبروك ويارب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا.. يارب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا أجمل شيرين.. بحبك أوي".

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