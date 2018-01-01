أخبار تهمك لـ"ربات البيوت".. إرشادات شراء وتناول الأسماء المملحة في شم النسيم

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز نشر مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الأسماك خلال احتفالات شم النسيم، عبر موقع الجهاز الرسمي على الإنترنت، في إطار جهود توعية المستهلكين ومكافحة جميع الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس ومواجهة أي محاولات للخروج عن القانون خلال عمليات التبادل التجاري.

وأضاف "يعقوب"، أن النصائح المنشورة على الموقع الإلكتروني، وكذلك برنامج التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة "حماية المستهلك"، تضمنت عددًا من النصائح المتعلقة بكيفية شراء الأسماك المملحة والتعرف على طريقة حفظها بأسلوب صحي، وفقًا لدراسات علمية صادرة عن خبراء الصحة والتغذية، وكذلك نشر عدد من الآراء الطبية المتعلقة بمحاذير الإكثار من تناول الأسماك المملحة فئات المرضى المحظور عليهم تناول هذه الأنواع.

وتضمنت النصائح ما يلي:

- يجب على الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة مثل مرضى السرطان والأطفال والحوامل وكبار السن الابتعاد نهائيا عن تناول الفسيخ والرنجة.

- يجب على مرضى الكلى والضغط المرتفع والكبد أيضا عدم تناول الأسماك المملحة.

- عدم شرب المياه الغازية، ويفضل المشروبات الطبيعية مثل الكركديه، الشاي الأخضر وغيرها.

- التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وأن المنتج في فترة الصلاحية.

- يفضل تناول الخضراوات والفاكهة مع الأسماك المملحة.

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