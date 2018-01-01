أم صح القصة الكاملة لوفاة طالبة في «مدرسة الزمالك» بـ«تسمم دموي»

حالة من الغضب مصحوبة بقلق كبير انتابت أولياء أمور مدرسة «بورسعيد الابتدائية» في حي الزمالك، عندما أعلنت إدارة المدرسة وفاة طالبة بـ«تسمم دموي غير معدي»، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

أولياء أمور لم يقتنعوا برواية المدرسة، ورجّحوا وفاة الطالبة بمرض معدي، ما دفعهم إلى التروي في مسألة إرسال أبنائهم إلى المدرسة غدًا.

في السياق ذاته، تضمن تقرير الطب الشرعي «أنَّ الطالبة نوراي حسن فؤاد، ذات الـ8 سنوات، انتقلت إلى مستشفى الحميات في إمبابة بالأمس، بعد معانتها من تسمم دموي، أدى إلى فقدانها الوعي، وإصابتها بارتفاع في درجة الحرارة وتشنجات متكررة وهبوط ضغط الدم، لتلقى مصرعها بعد فشل الإسعافات الأولية وعدم استجابتها للإنعاش القلبي».

وأرسلت مديرة المدرسة عزة موسى، رسالة صوتية إلى أولياء الأمور عبر «واتس آب»، مساء اليوم السبت، قالت فيها: "ربنا يرحم نوراي، وميضرش حد في ولاده، أنا حاسّة بيكم، وعارفة إنكم قلقانين وخايفين، بس اطمنوا المدرسة زي الفل، ونضيفة ومافيهاش أوبئة».

وأضافت أنَّها أبلغت جميع المدرسين بعدم شرح أجزاء جديدة بالمقررات الدراسية غدًا، لاطمئنان أولياء الأمور.

حالة القلق التي انتابت أولياء الأمور انتقلت إلى حساباتهم على «فيسبوك»، فكتب حساب يحمل اسم إلهامي زين: «أطالب إدارة مدارس بورسعيد بسرعة تقديم تقرير من وزارة الصحة، يكشف سبب وفاة الطالبة، وأن المدرسة بجميع أقسامها المختلفة لا يوجد بها أي من الأمراض المعدية، وأن تقوم المدرسة بتوقيع الكشف الطبي على كل فرد داخل المدرسة، يتضمن طلبة ومدرسين وعاملين، والتأكد أيضا من أن جميع الطلبة أخذوا التطعيمات المطلوبة»، وردت إدارة المدرسة قائلة: «السادة أولياء الأمور، على من يرغب في الاطلاع على التقرير الطبي، التوجه الدكتور عادل وناظرة القسم، غدًا».

يشار إلى أنَّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرر إيقاف الدراسة لمدة 3 أيام بمدرسة «الشويفات» في التجمع الخامس، بعد الاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي، موضحًا في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» في فبراير الماضي، أنَّ فترة التوقف ستتيح لوزارة الصحة التحرك للتأكد من وجود وباء التهاب سحائي من عدمه.

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