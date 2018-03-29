موضة وجمال بالصور| إليسا تتألق بفستان أسود خلال لقائها رئيس وزراء لبنان وإيلي صعب

نشرت الفنانة إليسا، صورة جديدة لها، خلال تكريم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وبحضور زوجته كلودين، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت إليسا بفستان أسود متوسط الطول، والذي يتميز بأنه غير منقوش وذو أكمام طويلة، من توقيع "صعب".

وعلقت الفنانة اللبنانية على تكريم مصمم الأزياء العالمي قائلة: "أنت فخر لوطنك"، بعد تخصيص طابع بريدي له، تقديرًا لجهود في مجال الموضة، تشريف بلده في المحافل الدولية، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت إليسا لانتقادات، خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديقتها وزوجة مصمم الأزياء إيلي صعب "كلودين"، لظهورها بأزياء "غير لائقة" تظهر تفاصيل جسدها، فضلا عن وجود العديد من كاسات "الخمر" على الطاولة.

A post shared by Elissa (@elissazkh) on Mar 29, 2018 at 11:40am PDT

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