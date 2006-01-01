كافيه البنات بوسى تهنئ "كندة علوش" بعيد ميلادها: "كل سنه وانتي طيبة يا أطعم كندوشه"

حرصت الفنانة الشعبية بوسي، على تهنئة الفنانة كنده علوش، بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وقامت بنشر صورة لهما سويًا وهى تحتضنها.

وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنه وانتي طيبه يا أحلى وأجمل وأطعم كندوووووشه في الدنيا كلها.. وعقبال مليون سنه ياقلبي.. ويارب تبقي سنه سعيده عليكي انتي وعموره وتبقي أحلى وأحلى من إلى فات.. وربنا مايحرمكوا من بعض ابدا بحبك أووووووووي".

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