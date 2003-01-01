صحة ورشاقة 5 طرق لحماية جهازك التنفسي من "تراب الجو"

تهيج الأنف أو حساسية الأنف أحد أبرز المشكلات التي يتعرض لها المواطنون مع هبوب العاصفة الترابية مع بداية فصل الربيعوعدم استقرار الجو، وهو ما يسبب التهابات الجهاز التنفسي، وقد تؤدي إلى مشكلات حادة في التنفس تحتاج تدخل طبي سريع.

ذكر موقع "ميديكالريت" البريطاني، بعض النصائح لمقاومة "الجو المترب" بينها المناديل المبللة والنظارة، بجانب الامتناع عن التدخين نهائي خاصة في الأماكن المغلقة.

وأوضح الموقع أن قناع الوجه أو المناديل القطنية الكثيفة تحمي التنفس من مشكلات الأنف وتهيج الرئتين، كما أن النظارات المحكمةتحافظ على العينين من الغبار، موضحًا أنه يجب الاستعانة بزجاجات المياه والملابس الثقيلة في أي مكان يوجد به الشخص، بجانب بعض أدويته الطبية حالة إصابته بمشكلات مزمنة في التنفس.

وذكر الموقع، أن شرب المياه بشكل مستمر يساعد الجسم على التخلص من الأثار السلبية للأتربة، مشيرًا إلى أنه يجب الالتزام بشرب نحو 3 لتر مياه يوميا.

وأوضح أنه يجب غلق النوافذ والأبواب ومداخل تكيف الهواء تجنبا لدخول أي غبار إلى المنزل، بجانب الاستعانة بقطع من الأقمشة القطنية لسد فتحات النوافذ الجانبية ويمكن رش المياه عليها لامتصاص الأتربة الخارجية.

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