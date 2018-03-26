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بالصور| صابرين تدلي بصوتها قبل غلق اللجان في الانتخابات الرئاسية

بالصور| صابرين أدلت بصوتها قبل

كتب: أمنية قلاوون -

منذ: 1 ساعة

أدلت الفنانة صابرين بصوتها في الانتخابات الرئاسية قبل لحظات من غلق اللجان الانتخابية. 

ونشرت صورتها منذ قليل عبرَ موقع تبادل الصور "إنستجرام"، معلقة عليها "تحيا مصر".

وكانت الفنانة قد حثت جمهورها على التوجه إلى مقار اللجان الإنتخابية، صباح اليوم، عبرَ نشر صورة لها مدون عليها "إنزل وشارك".

تحيااااااا مصررررررر

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وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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